Українська фітнес-модель Юлія Мішура похвалилася ідеальним тілом і пояснила, навіщо жінкам потрібно тренуватися
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото у відвертому вигляді. На цей раз вона постала перед шанувальниками в одних лише чорних трусах і мініатюрному білому топі, крізь який у всіх подробицях просвічувалися груди.
Юлія Мішура зробила селфі біля дзеркала, трохи нахиливши голову і зігнувши руку в лікті. У такій позі модель якнайкраще показала свою підтягнуту фігуру і розвинену мускулатуру. В описі вона підкреслила, що дівчатам потрібно займатися спортів в першу чергу для себе самих:
"Жінки хочуть красиве тіло не для того щоб залучати чоловіків, а для того щоб годинами дивитися на нього в дзеркало".
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Юлія ніби принципово не визнає бюстгальтерів, раз по раз дивуючи шанувальників пікантним виглядом. Нещодавно вона розмістила в мікроблозі знімок без ліфчика в схожому топику, щоб в черговий раз показати своє м'язисте тіло, натреноване виснажливими заняттями в спортзалі.
На знімку можна побачити спокусливу і ледь одягнену Юлію Мішуру, яка з важким виразом на обличчі стиснула руки і зробила акцент на своєму значному бюсті. Не дивно, що користувачі Мережі прийшли в захват і залишили багато захоплених коментарів.
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