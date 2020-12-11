Хто б міг подумати

Українська фітнес-модель Юлія Мішура похвалилася ідеальним тілом і пояснила, навіщо жінкам потрібно тренуватися

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото у відвертому вигляді. На цей раз вона постала перед шанувальниками в одних лише чорних трусах і мініатюрному білому топі, крізь який у всіх подробицях просвічувалися груди.

Юлія Мішура зробила селфі біля дзеркала, трохи нахиливши голову і зігнувши руку в лікті. У такій позі модель якнайкраще показала свою підтягнуту фігуру і розвинену мускулатуру. В описі вона підкреслила, що дівчатам потрібно займатися спортів в першу чергу для себе самих:

"Жінки хочуть красиве тіло не для того щоб залучати чоловіків, а для того щоб годинами дивитися на нього в дзеркало".

Юлія ніби принципово не визнає бюстгальтерів, раз по раз дивуючи шанувальників пікантним виглядом. Нещодавно вона розмістила в мікроблозі знімок без ліфчика в схожому топику, щоб в черговий раз показати своє м'язисте тіло, натреноване виснажливими заняттями в спортзалі.

На знімку можна побачити спокусливу і ледь одягнену Юлію Мішуру, яка з важким виразом на обличчі стиснула руки і зробила акцент на своєму значному бюсті. Не дивно, що користувачі Мережі прийшли в захват і залишили багато захоплених коментарів.

Нагадаємо, спекотна фітнес-модель Юлія мішура позбулася білизни, ледве прикривши "персики" рукою

Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура обхопила бюст і вбила наповал гарячим видом топлес

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура влаштувала пустощі в стрінгах після душу, очей не відвести