Украинская фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась идеальным телом и объяснила, зачем женщинам нужно тренироваться

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото в откровенном виде. На этот раз она предстала перед поклонниками в одних лишь черных трусах и миниатюрном белом топе, сквозь который во всех подробностях просвечивалась грудь.

Юлия Мишура сделала селфи у зеркала, чуть наклонив голову и согнув руку в локте. В такой позе модель как нельзя лучше показала свою подтянутую фигуру и развитую мускулатуру. В описании она подчеркнула, что девушкам нужно заниматься спортов в первую очередь для себя самих:

"Женщины хотят красивое тело не для того чтобы привлекать мужчин, а для того чтобы часами смотреть на него в зеркало".

Юлия будто принципиально не признает бюстгальтеров, раз за разом удивляя поклонников пикантным видом. Недавно она разместила в микроблоге снимок без лифчика в похожем топе, чтобы в очередной раз показать свое мускулистое тело, натренированное изнурительными занятиями в спортзале.

На снимке можно увидеть соблазнительную и едва одетую Юлию Мишуру, которая с томным выражением на лице сжала руки и сделала акцент на своем внушительном бюсте. Не удивительно, что пользователи сети пришли в восторг и оставили много восхищенных комментариев.

Напомним, жаркая фитнес-модель Юлия Мишура избавилась от белья, еле прикрыв «персики» рукой

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура обхватила бюст и сразила наповал горячим видом топлес

А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура устроила шалости в стрингах после душа, глаз не отвести