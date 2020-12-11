Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня учасниця гурту " ВІА Гра», спокусила бездоганною зовнішністю у вбранні з декольте
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, співачка зображена під час виконання арії Habanera. Для виступу знаменитість вибрала напівпрозору сукню з глибоким декольте. Завдяки цьому в кадр потрапили значні обсяги зірки.
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Уточнимо, що до цього зірка зізнавалася, що давно мріяла виступити в оперному театрі, але через контракт з «ВІА Гра» у неї не було такої можливості. Тепер же, коли співачка вже не перебуває в групі, у неї випала така можливість.
При цьому шанувальників Мейхер знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати про свій виступ, оскільки кадри були розміщені в каруселі Stories.
Відправною точкою в питанні любові до опери, за словами Мейхер, став 2006 рік і творчість Марії Каллас. Крім того, довгий час співачка не могла знайти "свого" педагога для постановки академічного вокалу.
Нагадаємо, що розкута Надія Мейхер розстебнула гудзики на сорочці і показала свою гордість: "побачити хоч одним оком...".
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