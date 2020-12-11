Популярна американська модель Кайлі Дженнер розбурхала шанувальників, показавши розкішну фігуру в міні-сукні

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Грудень в Лос-Анджелесі", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кайлі Дженнер позує в екстра-міні жовтого кольору на тлі світанку. При цьому красуня ефектно демонструє пружні форми, тримаючи себе за волосся.

"Це занадто солодко, Кайлі», "Чарівна", "моя принадність", "просто неймовірно красиво виглядаєш", "бомбезний вигляд», «ікона», «вау, яке чудове тіло», "щось не видно, що тобі холодно",-пишуть її шанувальники.

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На фото Кайлі позує в шкіряних штанях і візерунковому топі. Красуня стала в профіль і вигнулася вперед, хвалячись пружними сідницями й бюстом. Завдяки цьому кадр вийшов дуже спокусливим і цікавим.

"Хто Аріель?",- підписала фото Кайлі.

Шанувальники буквально "зірвалися з ланцюга", закидаючи кумира компліментами й захопленнями.

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