Популярная американская модель Кайли Дженнер взбудоражила поклонников, показав роскошную фигуру в мини-платье

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Декабрь в Лос-Анджелесе», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кайли Дженнер позирует в экстра-мини желтого цвета на фоне рассвета. При этом красотка эффектно демонстрирует упругие формы, держа себя за волосы.

«Это слишком сладко, Кайли», «волшебная», «моя прелесть», «просто невероятно красиво выглядишь», «бомбезный вид», «икона», «вау, какое восхитительное тело», «что-то не видно, что тебе холодно», - пишут ее поклонники.

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На фото Кайли позирует в кожаных штанах и узорчатом топе. Красотка стала в профиль и выгнулась вперед, хвастаясь упругими ягодицами и бюстом. Благодаря этому кадр получился очень соблазнительным и интересным.

"Кто Ариэль?", - подписала фото Кайли.

Поклонники буквально "сорвались с цепи", забрасывая кумира комплиментами и восхищениями.

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