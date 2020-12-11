Настя Каменських у сукні зі сміливим вирізом похвалилася своїм новим досягненням

Популярна українська співачка стала володаркою премії "Пісня року 2020" від "Музичної платформи" за трек "A HUEVO", про що поспішила розповісти на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Настя подякувала за нагороду і зізналася, що дуже рада її отримати.

"Для мене величезна радість, що вам сподобався цей запаморочливий і пристрасний мікс двох культур-мексиканської та української!",- написала зірка.

Вона також поділилася своїм знімком з червоної доріжки премії. На ньому Настя позує в ефектному сріблястому платті до самої підлоги з високим розрізом на спідниці. Наряд виконаний з дуже тонкої блискучої тканини, під якою просвічується чорна білизна красуні.

Особливу увагу привертає до себе пишна зачіска Каменських з безліччю маленьких кучериків, яка стала справжньою родзинкою її образу.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Вітаю! Ви заслужили її", "вітаю, зачіска відпад!", "фігурка просто вогонь", "неймовірна! Вітаю Тебе! Трек бомба і не гірше ніж Vibe! Чекаємо нагороду і за Vibe. Здалося, що волосся підстригла", "красуня", "Настуся від душі привітання", "дуже ніжна", - пишуть люди.

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