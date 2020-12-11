Аліна Гросу, яка нещодавно вилікувалася від небезпечного вірусу, вийшла на червону доріжку і підкорила ефектним чином

Популярна українська співачка стала володаркою премії "Пісня року" на "Музичній платформі" зі своєю композицією "Голий король". У своєму Instagram Гросу поділилася кадрами з церемонії нагородження. Про це пише Politeka.net.

"Спасибі велике...за цю прекрасну премію за те що Голий король тепер Пісня року на нашій улюбленій музичній платформі!",- подякувала всім причетних зірка.

На захід артистка прийшла в ефектному образі: на ній червона сукня, червоні чоботи і незвичайний червоний капелюх з дуже широкими полями. На короткому відео можна побачити, як Гросу дивиться в камеру і завзято підморгує.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її яскравого образу.

"У червоному ти прекрасна", "шикарна", "скільки каналів ловиш?", "Наряд Бомба", "Моя улюблена пісня", "хіба можна перед такою красивою дівчиною встояти, а ось капелюх звичайно«,» Ой який яскравий наряд", "вітаю вас, моя улюблена. Ви найкраща і дійсно гідні всіх премій і нагород. Ви заслужили своїм талантом і величезною працею. І в червоному ви просто красуня", - пишуть люди.

Зазначимо, що нещодавно співачка перехворіла китайським вірусом. Під час хвороби вона скаржилася на те, що її стан погіршився, і розповідала про погане самопочуття.

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