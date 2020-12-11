Максим Галкін похвалився талантами своїх з Пугачовою дітей

Як відомо, 71-річна Примадонна і знаменитий російський шоумен виховують двох дітей: лізу і Гаррі. Щасливі батьки явно душі не чують в своїх чадах, тому регулярно викладають фото і відео з малюками в Instagram. Як пише Politeka.net, Галкін поділився новим відео, на якому показав, якими артистичними ростуть двійнята.

На кадрах можна побачити, як Гаррі і Ліза старанно грають дуетом на фортепіано. Дівчинка при цьому розповідає, що вони зіграють тільки першу частину пісні, тому що другу ще не вивчили. За кадром можна почути схвальні вигуки Пугачової і Галкіна.

Окремим фрагментом Гаррі показав, як грає свою улюблену українську народну пісню.

Варто відзначити, що виступ дітей вразив навіть відомого російського співака і друга Пугачової Ігоря Ніколаєва, який залишив під відео захоплені смайлики.

Шанувальники зіркової пари також не залишилися осторонь. При цьому, деякі помітили, що Ліза нібито роздратовано подивилася на брата після його помилки. Це наштовхнуло людей на міркування про сварки між братом і сестрою.

"Які ж вони класні і різнобічні дітки, ви супер батьки", "кошенята наші", "Ну яке ж це неземне щастя!", "Ось це погляд у Лізуні, просто спопелила Гаріка скажіть, Максим вони сваряться між собою? Або вони завжди дружать?", "Невже не лаються ніколи між собою? Завжди ідилія молодці!", "Далеко підуть такими успіхами", "Ліза подивилася так на Гаррі який не встиг", - пишуть люди.

Нагадаємо, Максим Галкін показав, яким "джентльменом" був у шкільні роки, рідкісні кадри.

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