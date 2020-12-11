Максим Галкин похвастался талантами своих с Пугачевой детей

Как известно, 71-летняя Примадонна и знаменитый российский шоумен воспитывают двоих детей: Лизу и Гарри. Счастливые родители явно души не чают в своих чадах, поэтому регулярно выкладывают фото и видео с малышами в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, Галкин поделился новым видео, на котором показал, какими артистичными растут двойняшки.

На кадрах можно увидеть, как Гарри и Лиза старательно играют дуэтом на фортепиано. Девочка при этом рассказывает, что они сыграют только первую часть песни, потому что вторую еще не выучили. За кадром можно услышать одобрительные возгласы Пугачевой и Галкина.

Отдельным фрагментом Гарри показал, как играет свою любимую украинскую народную песню.

Стоит отметить, что выступление детей впечатлило даже известного российского певца и друга Пугачевой Игоря Николаева, который оставил под видео восторженные смайлики.

Поклонники звездной пары также не остались в стороне. При этом, некоторые заметили, что Лиза якобы раздраженно посмотрела на брата после его ошибки. Это натолкнуло людей на рассуждения о ссорах между братом и сестрой.

«Какие же они классные и разносторонние детки, вы супер родители», «Котята наши», «Ну какое же это неземное счастье!», «Вот это взгляд у Лизуни, просто испепелила Гарика скажите, Максим они ссорятся между собой? Или они всегда дружат?», «Неужели не ругаются никогда между собой? Всегда идиллия молодцы!», «Далеко пойдут такими успехами», «Лиза посмотрела так на Гарри который не успел», - пишут люди.

Напомним, Максим Галкин показал, каким "джентльменом" был в школьные годы, редкие кадры.

Как сообщала Politeka, расфуфыренные Алла Пугачева и Галкин без масок взбесили народ, кадры гуляний.

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