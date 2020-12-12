Українська прима-балерина і суддя проекту» Танці з зірками " Катерина Кухар поділилася домашніми кадрами
Як передає Politeka.net, відео танцівниця опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.
Зіркова пара обзавелася ароматичними свічками, які припали до смаку навіть чоловікові балерини Олександру Стоянову.
На опублікованому відео Катерина позувала в кумедній піжамі біля ялинки, насолоджуючись запахом свічки.
"Тут запах свіжої різдвяної випічки і айсінгової скоринки. Так хочеться відкусити шматочок і облизнутися", - поділилася Кухар своїми враженнями від аромату.
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Раніше Катерина Кухар здивувала шанувальників визнанням і втомленим виглядом.
"У мене сьогодні легкий стрес, я собі сьогодні не подобаюся. У мене нова зачіска, новий мейк, і я себе зовсім в ньому не відчуваю. Був сьогодні важкий день. Добре, що він закінчився ... насичений день. Розповім вам потім, скоро побачите", - розповіла Кухар.
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Як повідомляла Politeka, Катерину Кухар можуть назавжди виключити з проекту"Танці з зірками".
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