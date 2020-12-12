Українська прима-балерина і суддя проекту» Танці з зірками " Катерина Кухар поділилася домашніми кадрами

Як передає Politeka.net, відео танцівниця опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.



Зіркова пара обзавелася ароматичними свічками, які припали до смаку навіть чоловікові балерини Олександру Стоянову.

На опублікованому відео Катерина позувала в кумедній піжамі біля ялинки, насолоджуючись запахом свічки.

"Тут запах свіжої різдвяної випічки і айсінгової скоринки. Так хочеться відкусити шматочок і облизнутися", - поділилася Кухар своїми враженнями від аромату.

Раніше Катерина Кухар здивувала шанувальників визнанням і втомленим виглядом.

У соціальній мережі Instagram вона поділилася з фоловерами про те, що п'ятниця видалася для неї дуже важкою.

"У мене сьогодні легкий стрес, я собі сьогодні не подобаюся. У мене нова зачіска, новий мейк, і я себе зовсім в ньому не відчуваю. Був сьогодні важкий день. Добре, що він закінчився ... насичений день. Розповім вам потім, скоро побачите", - розповіла Кухар.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками «раптово заспівала, влаштувавши шалене шоу в гримерці з Нікітюк:»і це ще тверезі".

Як повідомляла Politeka, Катерину Кухар можуть назавжди виключити з проекту"Танці з зірками".

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