Український комік Єгор Крутоголов з "Дизель шоу" вдало пожартував над морозами в Києві

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував сторіс, в якій зобразив серйозного чоловіка.

"Ну нічого страшного ... Ауф", - почав співати Крутоголов відомий молодіжний хіт про пацанів і братву.

Він сидів на задньому сидінні автомобіля і активно підспівував пісні, розмахуючи руками. В кінці пісні Крутоголов ліктем врізав у вікно автомобіля, яке вщент розбилося. Наляканий актор закінчив виступ.

Втім, шанувальники даремно переживали за розбиту машину коміка, так як розбив він її понарошку. Як відомо, в Києві останні кілька днів спостерігалася сильна ожеледиця. Кияни насилу добиралися додому через затори і замерзлі тротуари. Машини багатьох українців теж позамерзали. Крутоголов якраз продемонстрував замерзле вікно, яке утворилося в його машині.

Раніше ми писали, що Єгор Крутоголов та Євген Сморигін взяли участь у шоу "Де логіка?" на "Новому каналі". Останнім часом артисти "Дизель шоу" стали дуже популярними в Україні, тому їх із задоволенням запрошують на різні проекти.

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