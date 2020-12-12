Американська фітнес-модель Соммер Рей приміряла білизну в персиках і порадувала підкачаною фігурою

Соммер намагається демонструвати тільки кращі свої кадри, тому велика частина з них взагалі не показана. Найяскравіші і "живі" фото фанати самі публікують на фан-сторінках Соммер.

Як видно на одному з таких знімків, дівчина нещодавно знялася для нової фотосесії спортивної білизни, яке створює разом з колекцією одягу для фітнес-красунь. У Білій спортивній нижній білизні Рей виглядала чудово. А великі малюнки персиків по звий тканини Топіка і шортиків лише надали їй милого вигляду.

Щоб підкреслити також привабливість своїх сідниць, Рей повернулася напівбоком і як би потягнула за гумку нижньої білизни. Ось як відповідають фанати на кадр знаменитості:

"Ти виглядаєш такою красивою і чарівною; моєму другові ти подобаєшся; ти тонеш?; Так жарко😘; Встаньте в такий стан на вулиці; Ти моя улюблена ❤️; Милий ❤️❤️ти тільки що вийшла з духовки, тому що ти так гаряча; Боже милостивий, чорт візьми, дівчинка ти шикарна; лимон і Лайми».

Прославилася Рей досить швидко, адже почала займатися спортом з 16 років.

Тепер в Instagram у Соммер більше 25 мільйонів фанатів, які кожен день показують найсміливіші і свіжі образи фітнес-красуні.

Як видно на декількох кадрах з фітнес-моделлю, вона не соромиться своїх форм, доглядає за собою і продовжує привертати увагу до себе, завдяки дизайнерській білизні. Ніжно-рожевий колір нижньої білизни без принтів відразу звернув увагу шанувальників на фігуру Рей.

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