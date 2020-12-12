Американская фитнес-модель Соммер Рэй примерила белье в персиках и порадовала подкачанной фигурой
Соммер старается демонстрировать только лучшие свои кадры, потому большая часть из них вообще не показана пользователей. Самые яркие и «живые» фото фанаты сами публикуют на фан-страницах Соммер.
Как видно на одном из таких снимков, девушка недавно снялась для новой фотосессии спортивного белья, которое создает вместе с коллекцией одежды для фитнес-красоток. В белом спортивном нижнем белье Рей выглядела превосходно. А большие рисунки персиков по свей ткани топика и шортиков лишь придали ей милого вида.
Чтобы подчеркнуть также привлекательность своих ягодиц, Рей повернулась полубоком и как бы потянула за резинку нижнего белья. Вот как отвечают фанаты на кадр знаменитости:
Унизивший Пугачеву и Ротару судья "Х-Фактор" Соседов признался, как выживает в Москве: "Мы живем с мамой..."
Массовый развод с услугами в Приватбанке: украинцев предупредили, "если есть карта Универсальная..."
Тарифы на электроэнергию резко поднимут: сколько придется платить с 1 января, «будет состоять из двух частей…»
Под Одессой переехали людей: подробности и кадры ДТП
«Ты выглядишь такой красивой и очаровательной; Моему другу ты нравишься; ты тонешь?; Так жарко😘; Встаньте в такое положение на улице; Ты моя любимая ❤️; Милый ❤️❤️Ты только что вышла из духовки, потому что ты так горяча; Боже милостивый, черт возьми, девочка ты шикарна; ух лимон и лаймы».
Прославилась Рей довольно быстро, ведь начала заниматься спортом с 16 лет.
Теперь в Инстаграм у Соммер более 25 миллионов фанатов, которые каждый день показывают самые смелые и свежие образы фитнес-красотки.
Как видно на нескольких кадрах с фитнес-моделью, она не стесняется своих форм, ухаживает за собой и продолжает привлекать внимание к себе, благодаря дизайнерскому белью. Нежно-розовый цвет нижнего белья без принтов сразу обратил внимание поклонников на фигуру Рей.
Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини