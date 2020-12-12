Українська співачка Тіна Кароль вразила перетворенням
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка поділилася кадрами з гримерки. Вона сиділа на стільчику перед дзеркалом, поки візажист працювала з її обличчям. Один чоловік тримав віяло біля обличчя Тіни, а другий наносив бронзовий спрей на її обличчя.
Сама Тіна знімала процес на камеру. На тлі грала танцювальна музика. В кінці відео з Кароль зняли пов'язку і вона продемонструвала свій новий образ. Тіна виглядала чудово. Ретро-зачіска із зеленою пов'язкою пасувала їй. Халатик з дуже глибоким вирізом привернув увагу шанувальників.
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Відзначимо, що Тіна Кароль любить експериментувати з нарядами і образами. Вона буває ніжною і чуттєвою. Також буває зухвалою і спокусливою. В останньому проекті (рекламі туфель) Тіна постала в ретро-образі.
Раніше ми писали, що Тіна Кароль звела з розуму яскравим образом. Співачка одягла чорну обтягуючу сукню з голою спиною. Під низ красуня не стала надягати нижню білизну.
Шанувальники прийшли в захват від фото. Вони залишили масу компліментів своїй улюблениці.
«Сильно жарко стало», «Опасненько. Тіна, ну хто ж так робить?", "Мама кішка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що розпалена Тіна Кароль приспустила сукню, під якою не виявилося нічого:"ще на біс".
Як повідомляла Politeka, головна прихильниця Кароль приголомшила схожістю із зіркою, фото "сестричок":"дві Тіни".
Також Politeka писала, що трагедія Тіни Кароль потрясла українців, не дай Бог пережити таке:"боляче".