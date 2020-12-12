Украинская певица Тина Кароль впечатлила преображением

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка поделилась кадрами из гримерки. Она сидела на стульчике перед зеркалом, пока визажист работала с ее лицом. Один человек держал веер возле лица Тины, а второй наносил бронзовый спрей на ее лицо.

Сама Тина снимала процесс на камеру. На фоне играла танцевальная музыка. В конце видео с Кароль сняли повязку и она продемонстрировала свой новый образ. Тина выглядела превосходно. Ретро-прическа с зеленой повязкой пришлась ей к лицу. Халатик с очень глубоким вырезом привлек внимание поклонников.

Отметим, что Тина Кароль любит экспериментировать с нарядами и образами. Она бывает нежной и чувственной. Также бывает дерзкой и соблазнительной. В последнем проекте (рекламе туфлей) Тина предстала в ретро-образе.

Ранее мы писали, что Тина Кароль свела с ума ярким образом. Певица надела черное обтягивающее платье с голой спиной. Под низ красотка не стала надевать нижнее белье.

Поклонники пришли в восторг от фото. Они оставили массу комплиментов своей любимице.

«Сильно жарко стало», «Опасненько. Тина, ну кто ж так делает?», «Мама кошка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что разгоряченная Тина Кароль приспустила платье, под которым не оказалось ничего: «Еще на бис».

Как сообщала Politeka, главная поклонница Кароль ошарашила сходством со звездой, фото "сестричек": "Две Тины".

Также Politeka писала, что трагедия Тины Кароль потрясла украинцев, не дай Бог пережить такое: "Больно".