Украинская певица Тина Кароль впечатлила преображением
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка поделилась кадрами из гримерки. Она сидела на стульчике перед зеркалом, пока визажист работала с ее лицом. Один человек держал веер возле лица Тины, а второй наносил бронзовый спрей на ее лицо.
Сама Тина снимала процесс на камеру. На фоне играла танцевальная музыка. В конце видео с Кароль сняли повязку и она продемонстрировала свой новый образ. Тина выглядела превосходно. Ретро-прическа с зеленой повязкой пришлась ей к лицу. Халатик с очень глубоким вырезом привлек внимание поклонников.
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Отметим, что Тина Кароль любит экспериментировать с нарядами и образами. Она бывает нежной и чувственной. Также бывает дерзкой и соблазнительной. В последнем проекте (рекламе туфлей) Тина предстала в ретро-образе.
Ранее мы писали, что Тина Кароль свела с ума ярким образом. Певица надела черное обтягивающее платье с голой спиной. Под низ красотка не стала надевать нижнее белье.
Поклонники пришли в восторг от фото. Они оставили массу комплиментов своей любимице.
«Сильно жарко стало», «Опасненько. Тина, ну кто ж так делает?», «Мама кошка», - пишут пользователи сети.
Напомним, что разгоряченная Тина Кароль приспустила платье, под которым не оказалось ничего: «Еще на бис».
Как сообщала Politeka, главная поклонница Кароль ошарашила сходством со звездой, фото "сестричек": "Две Тины".
Также Politeka писала, что трагедия Тины Кароль потрясла украинцев, не дай Бог пережить такое: "Больно".