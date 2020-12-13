Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в новому спокусливому образі

На фото Лексі позує в трусиках і ТОПі. Останнє красуня розстебнула і показала, що під ним ховає в бюстгальтері. Кай доповнила образ стильним капелюшком, розвернувшись спиною. Дівчина без сорому похвалилася пружними сідницями. Волосся у моделі було розпущеним, а сама зірка посміхалася на кадрі. Фото вийшло невимушеним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Спалюєш не тільки поглядом", "Абсолютно чудово", "чудово, як завжди", " Мм ... абсолютно приголомшливо!", "Супер гаряча і спокуслива Лексі", "Привіт, красуня", "Хороших вихідних"," приголомшлива спокуслива Красива дама"," Вау, мені подобається цей"," завжди приголомшливо"," ти кращий скарб", " Привіт красива і сексуальна красуня. З суботою".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай в білосніжному костюмі з глибоким декольте не стала приховувати бюст.

Як видно, дівчині є що показати і чим захопити фанатів, адже вона більше не соромиться свого тіла. У білому комбінезоні з непристойно відкритим декольте і без ліфчика вона виглядала дуже спокусливо:

Нагадаємо, фітнес-модель Лексі Кай прикувала погляди до апетитних "динькам" в тугому ТОПі

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