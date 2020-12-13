Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в новом соблазнительном образе

На фото Лекси позирует в трусиках и топе. Последнее красотка расстегнула и показала, что под ним прячет в бюстгальтере. Кай дополнила образ стильной шляпкой, развернувшись спиной. Девушка без стыда похвасталась упругими ягодицами. Волосы у модели были распущенными, а сама звезда улыбалась на кадре. Фото получилось непринужденным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сжигаешь не только взглядом", "Абсолютно великолепно", "Великолепно, как всегда", "Мм ... совершенно потрясающе!", "Супер горячая и соблазнительная Лекси", "Привет, красотка", "Хороших выходных", "потрясающая соблазнительная красивая дама", "Вау, мне нравится этот", "всегда потрясающе", "Ты лучшее сокровище", "Привет красивая и сексуальная красотка. С субботой".

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в белоснежном костюме с глубоким декольте не стала скрывать бюст.

Как видно, девушке есть что показать и чем восхитить фанатов, ведь она больше не стесняется своего тела. В белом комбинезоне с неприлично открытым декольте и без лифчика она выглядела очень соблазнительно:

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай приковала взгляды к аппетитным "дынькам" в тугом топе

А еще Politeka писала, что Лекси Кай покрутила подкачанными ягодицами в слишком узких лосинах

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай изумила «бомбочками», обнажив зону декольте до неприличия



