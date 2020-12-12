Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, не приховує фігуру під тоннами одягу

Хільде стала звертати на себе набагато більше уваги після того, як залишила кар'єру співачки і пішла в моделі. Тепер зірка влаштовує фотосесії чи не кожен день, а велика частина найбільш обговорюваних кадрів виявляється простими домашніми селфі.

Такі фото дівчина робить в спальні або просто в одній з кімнат свого будинку біля дзеркала. Однак це не заважає Осланд отримувати сотні коментарів з похвалою. У Червоній білизні на гумці вона виглядала дуже струнко і привабливо, а легкий макіяж зміг підкреслити красу знаменитості.

Так як Хільде зняла себе з вдалого ракурсу, їй вдалося звернути увагу фанатів на себе досить швидко. Багатьох підкорив новий білизняний комплект моделі, яким та хвалилася:

«Дуже гарний мед; ласкава красуня; роскошнокрасиво 😍🔥🔥; приголомшливо Красиво; Ви дуже гарні; Ти йдеш зі мною відпочити, lmao 😂😂🙌; Хочу бути такою ж красунею; І як тобі тільки не шкода на таких ногах ходити 😍😍Таку БОГИНЮ як ти треба на руках носити; Дивно, як я відчуваю любов, коли бачу тебе🌷; Неймовірно чудово 😍❤️🔥».

Найчастіше при цьому дівчина рекламує одяг вдома, роблячи селфі в спальні перед дзеркалом, що стало своєрідною родзинкою образів Хільде. Цього разу вона позувала в стильному купальнику з пікантними вирізами з боків і до самого бюста, а також з глибоким декольте.

Для вдалого кадру Хільде опустилася на підлогу, зігнувши ноги в колінах і наблизившись до дзеркала. Світлі локони без укладання і легкий макіяж ідеально доповнили їй образ на фото.

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