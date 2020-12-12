Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, не скрывает фигуру под тоннами одежды

Хильде стала обращать на себя намного больше внимания после того, как оставила карьеру певицы и ушла в модели. Теперь звезда устраивает фотосессии едва ли не каждый день, а большая часть самых обсуждаемых кадров оказывается простыми домашними селфи.

Такие фото девушка делает в спальне или просто в одной из комнат своего дома у зеркала. Однако это не мешает Осланд получать сотни комментариев с похвалой. В красном белье на резинке она выглядела очень стройно и привлекательно, а легкий макияж смог подчеркнуть красоту знаменитости.

Так как Хильде сняла себя с удачного ракурса, ей удалось обратить внимание фанатов на себя довольно быстро. Многих покорил новый бельевой комплект модели, которым та хвасталась:

«Очень красивый мед; ласковая красавица; роскошно и красиво 😍🔥🔥; Красиво потрясающе; Вы очень красивы; Ты идешь со мной отдохнуть, lmao 😂😂🙌; Хочу быть такой же красавицей; И как тебе только не жалко на таких ногах ходить 😍 как тебе не стыдно?😍Такую БОГИНЮ как ты нужно на руках носить; Странно, как я чувствую любовь, когда вижу тебя🌷; Невероятно великолепно 😍❤️🔥».

Чаще всего при этом девушка рекламирует одежду дома, делая селфи в спальне перед зеркалом, что стало своеобразной изюминкой образов Хильде. В этот раз она позировала в стильном купальнике с пикантными вырезами по бокам и до самого бюста, а также с глубоким декольте.

Для удачного кадра Хильде опустилась на пол, согнув ноги в коленях и приблизившись к зеркалу. Светлые локоны без укладки и легкий макияж идеально дополнили ей образ на фото.

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