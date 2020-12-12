Співачка Аліна Гросу вразила знімком зі своєю "хрещеною мамою" Іриною Білик

Фотографію вона опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Аліна Гросу, мабуть, "підкараулила" свою хресну в гримерці перед виступом і зробила з нею спільний знімок.

"Улюблена Ірина Білик. Яку пісню Ірочки ви любите найбільше?)) Я кожну авторську її пісню, тому що вони чудові", - підписала молода співачка знімок в Instagram.

На фотографії можна побачити "перероблену" Ірину Білик з підтягнутим обличчям і носом.

Шанувальники в коментарях стали перераховувати свої улюблені пісні Ірини Білик, попутно захоплюючись зовнішнім виглядом зірок.

"Так вона ваша хрещена, хіба можна говорити просто Ірочка?) ", "Для всіх нас просто немає. Теж шикарна!", "Пісні люблю, сам образ Ірини Білик не дуже...Розумію що на все є свої причини,але образ як особистості з медіа не викликає захоплення...Можливо якщо покопати глибше, біографію і т.д,я б захоплювалася,але не викликає навіть інтересу...", "Любов отрута...", "Її не впізнати"," дві красуні"," я вмію любити", " не така як всі! Скільки років минуло, а пісня досі в голові", " Люблю Іру ще з дитинства, були всі її альбоми У мене)) кожна пісня це шедевр, лю", "Аліна, вчора ностальгував неодноразово якщо ти хочеш щоб я була з тобою. Пам'ятаєш", - написали вони під фотографією.

Раніше ми розповідали, що співачка Аліна Гросу заразилася китайським вірусом.

Як зізнавалася молода зірка, у неї була легка форма захворювання, а вірус вона підчепила з іншими членами своєї сім'ї.

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