Такого від неї не очікували

У поведінці Меган Маркл виявили одну інтригуючу особливість

Про це пише таблоїд Daily Express.

З'ясувалося, що у колишньої герцогині Меган Маркл є свій секрет зваблювання.

За словами британського експерта Майка Майєр, залишатися привабливою для людей і всюдисущих камер папараці герцогині допомагає секретний прийом.

Свої навички Меган Маркл перевірила на принці Гаррі, а також зібрала навколо себе армію відданих фанатів.

"Входячи в кімнату, вона дотримується формули: відкриті очі - напіввідкритий рот. Таким чином вона показує свою симпатію і зацікавленість. Також це прекрасний спосіб "сподобатися" камері і отримати ідеальний знімок", - вивів експерт Меган Маркл на чисту воду.

Інсайдери з оточення герцогині запевняють, що всіма знаряддями зваблювання Меган Маркл навчилася користуватися завдяки кар'єрі в Голлівуді.

"Жести, рухи тіла, очей і губ все це - знаряддя чарівності, якими Маркл вміє користуватися віртуозно через своє "голлівудське" минуле",-підкреслили джерела.

Раніше ми вже розповідали, як Меган Маркл заткнула за пояс Кейт Міддлтон.

Так, колишню герцогиню визнали найвпливовішою королівською особою з питань макіяжу.

Таким питанням, Меган Маркл в черговий раз вдалося заткнути за пояс свою суперницю Кейт Міддлтон. Пізніше екс-герцогиню визнали найпопулярнішим членом Королівської сім'ї.

Нагадавши, Меган Маркл жорстко "притиснула" принца Гаррі

Як повідомляла Politeka, Гучне розлучення Меган Маркл, герцогиню вивели на чисту воду

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