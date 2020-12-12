Такого от нее не ожидали

В поведении Меган Маркл обнаружили одну интригующую особенность

Об этом пишет таблоид Daily Express.

Выяснилось, что у бывшей герцогини Меган Маркл есть свой секрет обольщения.

По словам британского эксперта Майка Майер, оставаться привлекательной для людей и вездесущих камер папарацци герцогине помогает секретный прием.

Свои умения Меган Маркл проверила на Гарри, а также собрала вокруг себя армию преданных фанатов.

"Входя в комнату, она придерживается формулы: открытые глаза - приоткрытый рот. Таким образом она показывает свою симпатию и заинтересованность. Также это прекрасный способ "понравиться" камере и получить идеальный снимок", - вывел эксперт Меган Маркл на чистую воду.

Инсайдеры из окружения герцогини уверяют, что всеми орудиями обояния Меган Маркл научилась пользоваться благодаря карьере в Голливуде.

"Жесты, движения тела, глаз и губ все это - орудия обаяния, которыми Маркл умеет пользоваться виртуозно из-за своего "голливудского" прошлого", - подчеркнули источники.

Ранее мы уже рассказывали, как Меган Маркл заткнула за пояс Кейт Миддлтон.

Так, бывшую герцогиню признали самой влиятельной королевской особой по вопросам макияжа.

Таким вопросом, Меган Маркл в очередной раз удалось заткнуть за пояс свою соперницу Кейт Миддлтон. Позже экс-герцогиню признали самым популярном членом королевской семьи.

Напомним, Меган Маркл жестко "прижала" принца Гарри

Как сообщала Politeka, Громкий развод Меган Маркл, герцогиню вывели на чистую воду

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