Меган Маркл угодила в грандиозный скандал после того, как ее обвинили в запугивании принца Гарри

Об этом рассказала Анджела Левин, которая написала книгу о членах королевской семьи, передает talkRADIO.

По ее словам, после переезда в Соединенные Штаты принца Гарри больше не интересуют подробности королевской жизни, а также здоровье его бабушки Елизаветы II.

«Теперь он выглядит просто напуганным каждый раз, когда публично говорит - опасаясь получить нагоняй от Меган», - рассказала она.

Вместе с тем Левин уточнила, что попытка Гарри и Меган конкурировать с королевской семьей выглядит смешно.

«Мне все время кажется, что они уже дошли до дна, но им каким-то образом удается закопаться еще глубже. Пытаться соревноваться со списком почестей Ее Величества - все равно что, детская игра "в дочки матери". Это просто невозможно. Не тот у них статус», - подчеркнула она.

Более того, по словам Левин, если бы не жениться на Меган Маркл, принц Гарри уже давно бы пропал из публичного пространства, живя относительно счастливой жизнью.

До этого мы рассказывали, что принц Эдвард и его супруга Софи заменяли Меган Маркл и принца Гарри на одной из встреч королевской семьи.

Напомним, Меган Маркл решила переплюнуть Елизавету II

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