Скандальна Російська танцівниця Анастасія Волочкова в черговий раз показала, як робить розтяжку

Відповідне відео вона оприлюднила у себе в Instagram, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Знамениті "шпагати Волочкової" у виконанні епатажної балерини не нікого не залишають байдужими.

Цього разу артистка пішла в спортзал і продемонструвала свою розтяжку, але при цьому забула надіти бюстгальтер.

"Після заняття і репетиції я завжди приділяю час розтяжці. Вона вироблена у мене неймовірною працею, і я дуже нею дорожу. Щоб радувати фото і відео.😉 🩰 Спортивних вихідних", - написала у підписі до відео.

Щоб не нарватися на шквал критики на свою адресу, Волочкова заздалегідь закрила можливість коментувати побачене.

До цього ми розповідали, що відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в молодості.

На фото Волочкова сидить в балетній пачці і пуантах. Волосся у Анастасії були зачесане назад, а образ балерина доповнила прикрасами. Зірка сиділа на підлозі і хвалилася худими ногами, які залишилися нічим не прикриті.

Нагадаємо, що безпардонна Волочкова розтягнулася в шпагаті і показала, що з нею стало після відпустки

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