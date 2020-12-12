Скандальная российская танцовщица Анастасия Волочкова в очередной раз показала, как делает растяжку

Соответствующее видео она обнародовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Знаменитые "Шпагаты Волочковой" в исполнении эпатажной балерины не никого не оставляют равнодушными.

В этот раз артистка пошла в спортзал и продемонстрировала свою растяжку, но при этом забыла надеть бюстгальтер.

«После занятия и репетиции я всегда уделяю время растяжке. Она выработана у меня невероятным трудом, и я очень ею дорожу. Чтобы радовать фото и видео.😉🩰 Спортивных выходных», - написала в подписи к видео.

Чтобы не нарваться на шквал критики в своей адрес, Волочкова заранее закрыла возможность комментировать увиденное.

До этого мы рассказывали, что известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в молодости.

На фото Волочкова сидит в балетной пачке и пуантах. Волосы у Анастасии были зачесаны назад, а образ балерина дополнила украшениями. Звезда сидела на полу и хвасталась худыми ногами, которые остались ничем не прикрыты.

Напомним, что беспардонная Волочкова растянулась в шпагате и показала, что с ней стало после отпуска

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