Скандальная российская танцовщица Анастасия Волочкова в очередной раз показала, как делает растяжку
Соответствующее видео она обнародовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
Знаменитые "Шпагаты Волочковой" в исполнении эпатажной балерины не никого не оставляют равнодушными.
В этот раз артистка пошла в спортзал и продемонстрировала свою растяжку, но при этом забыла надеть бюстгальтер.
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«После занятия и репетиции я всегда уделяю время растяжке. Она выработана у меня невероятным трудом, и я очень ею дорожу. Чтобы радовать фото и видео.😉🩰 Спортивных выходных», - написала в подписи к видео.
Чтобы не нарваться на шквал критики в своей адрес, Волочкова заранее закрыла возможность комментировать увиденное.
До этого мы рассказывали, что известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в молодости.
На фото Волочкова сидит в балетной пачке и пуантах. Волосы у Анастасии были зачесаны назад, а образ балерина дополнила украшениями. Звезда сидела на полу и хвасталась худыми ногами, которые остались ничем не прикрыты.
Напомним, что беспардонная Волочкова растянулась в шпагате и показала, что с ней стало после отпуска
А еще Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» поиздевалась над Волочковой
Также Politeka сообщала, что Волочкова в безумном ультра-мини едва не засветила лишнее, скрестив ноги