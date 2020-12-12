Популярна українська співачка і колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер вразила шанувальників, виконавши оперну арію на сцені

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

«Та так, щоб розвернулася, і на всю котушку..., летіла стрімголов куди серце ... Куди? Душа...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Мейхер виконує оперну арію в облягаючій сукні прямо на сцені. Серед прокоментували пост виявилася й інша екс-ВІА Гра Світлана Лобода, яка написала:»Ну яка ж ти розумниця".

Звернемо увагу, що інші шанувальники Мейхер прийшли в» дикий " захват від почутого.

"Круто! Браво, Надюша", "ти незрівнянна", "ого, мене замурашило", "абсолютно нове звучання. Несподівано! Клас", - пишуть вони.

До цього зірка зізнавалася, що давно мріяла виступити в оперному театрі, але через контракт з «ВІА Гра» у неї не було такої можливості. Тепер же, коли співачка вже не перебуває в групі, у неї випала така можливість.

При цьому шанувальників Мейхер знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати про свій виступ, оскільки кадри були розміщені в каруселі Stories.

Нагадаємо, що розкута Надія Мейхер розстебнула гудзики на сорочці і показала свою гордість.

Як повідомляла Politeka, ображена Мейхер після "Танців з зірками" не втрималася і вколола Санту Дімопулос.

Також Politeka писала, що колоритна Мейхер після програшу в" Танцях з зірками " з'явилася з Горбуновим в новому амплуа.