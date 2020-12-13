Популярну співачку Світлану Лободу вигнали з церемонії нагородження "Золотий грамофон" і заборонили виступати на концерті

Як стало відомо Politeka.net, артистка посварилася з організаторами через схожий номер іншого учасника програми, представники "Русского радіо", яке влаштувало концерт, розкрили деталі скандалу, передає "РБК-Україна".

Повідомлялося, ніби Світлана Лобода сама вирішила не виходити на сцену в Росії, проте організатори озвучили журналістам іншу версію:

"Ми відмовили їй у присутності на церемонії через непрофесійну поведінку".

Сама співачка розповіла, що підготувала складний номер з використанням ванни на сцені, а за годину до початку дізналася, що Марі Краймбері привезла такий же реквізит. Світлана поскаржилася, що два тижні тренувалася з каскадерами і акробатами, заробила кілька синців і ударів, а тому не хотіла, щоб зусилля були витрачені марно.

"Я дізнаюся, що за два номери до мене режисер "Золотого грамофона" вирішив ввести в програму номер з використанням теж ванни і поставити його поруч з моїм номером. Звичайно, я попросила розставити ці номери хоча б за програмою", – заявила Лобода і додала, що такий вчинок вельми неважливий по відношенню до глядачів.

На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" виконавиця показала фрагмент того самого номера. У ролику Світлана Лобода вся мокра вилізла з ванни в сріблястій сукні, а потім сперлася руками об край і зробила ризикований перекид назад у воду, блиснувши чорними трусами.

"Я дуже шкодую, що вчора не відбулася наша зустріч на церемонії «Золотий грамофон». Ми величезною командою 2 тижні готувалися до нашого виступу. Дуже хотілося вас здивувати і створити святковий настрій", - зазначила артистка в пості. - "На жаль, іноді людський фактор бере гору і ті, хто повинен бути зацікавлений насамперед у висококласному продукті, зводять свої особисті рахунки, поширюють брехливу інформацію, а не прагнуть зробити професійне шоу".

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