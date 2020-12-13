Відома модель і співачка Тетяна Котова, яка раніше була солісткою ВІА Гра, показала себе і розповіла про кохання жінок

На фото Котова показала себе в нижній Білій білизні. Нижня частина у красуні виявилася мереживною і прозорою. Тетяна спокусливо села і виставила ніжку вперед. В руках модель тримала одну троянду, якою торкалася до своєї шиї. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Немає жінок, які не люблять квітів, є чоловіки, які так вважають", - написала Котова під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Абсолютно згодна з вами. Як і з заявою, від незаможних чоловіків, про те що жінкам потрібні тільки гроші!", "Тетяна ти класна"," згодна, багато чоловіків вважають, що це просто тупа трата грошей, але вони не замислюються, що це приємно їх улюбленим)"," яке красиву білизну на тобі, шикарна","красуня нереальна, якщо чесно, то я просто в захваті від тебе".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова показала бездоганну красу на новому фото.

На останньому фото, яке з'явилося в мікроблозі блондинки, вона позує в короткій блузці, зав'язаній на грудях, відкриваючи погляд на значний бюст артистки, і довгій білій спідниці з запахом. Котова апетитно виставила струнку ніжку, а чарівний образ завершила капелюшком, схожою на ковбойську.

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