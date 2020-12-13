Известная модель и певица Татьяна Котова, которая раньше была солисткой ВИА Гра, показала себя и рассказала о любви женщин

На фото Котова показала себя в нижнем белом белье. Нижняя часть у красотки оказалась кружевной и прозрачной. Татьяна соблазнительно села и выставила ножку вперед. В руках модель держала одну розу, которой прикасалась к своей шее. Фото вышло очень соблазнительным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нет женщин, которые не любят цветов, есть мужчины, которые так считают", - написала Котова под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Абсолютно согласна с вами. Как и с заявлением , от неимущих мужчин, о том что женщинам нужны только деньги!", "Татьяна ты классная", "Согласна, многие мужчины считают, что это просто тупая трата денег, но они не задумываются, что это приятно их любимым)", "Какое красивое бельё на тебе, шикарная", "Красотка нереальная, если честно, то я просто в восторге от тебя".

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова показала безупречную красоту на новом фото.

На последнем фото, которое появилось в микроблоге блондинки, она позирует в короткой блузке, завязанной на груди, открывая взор на внушительный бюст артистки, и длинной белой юбке с запахом. Котова аппетитно выставила стройную ножку, а обворожительный образ завершила шляпкой, похожей на ковбойскую.

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