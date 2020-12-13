Дружина співака DZIDZIO, Ярослава, запаморочила голову пікантним образом
Нещодавно дівчина дебютувала як співачка під псевдонімом SLAVIA і активно ділиться своїми успіхами в Мережі. Як передає Politeka.net, починаюча артистка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, показавши себе в сценічному образі.
Щаслива Ярослава позувала в оточенні чотирьох хлопців в костюмах і капелюхах. Зірка прямо розцвіла, вбравшись в червону сукню вище колін з рукавами-шлейфами та туфлі на шпильці такого ж соковитого відтінку.
Брюнетка розпустила волосся, кокетливо розставивши ручки і обдарувавши глядача голлівудською посмішкою.
"Новорічна ніч на каналі «Україна». 🎉Прем'єра 31 грудня о 20:00🎉", - підписала фото Ярослава.
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За лічені години користувачі встигли поставити сотні "лайків", в тому числі одна з колег зірки, яка займалася її танцювальним номером.
"🌹❤️Дякую за постановку хореографії за такий короткий час🙏 🔥 🚀", - подякувала їй Ярослава та отримала у відповідь: "Все взаємно! Ми це зробили! І все завдяки твоїй вірі та завзятості 💕💕💕".
Раніше ми повідомляли, SLAVIA вразила невгамовною енергією, з якою віддалася роботі. Зокрема, співачка бере активну участь у новорічних шоу. На одному з фото, опублікованих в Instagram, дівчина показала себе в блакитній блузці з різнобарвним малюнком і стильній спідниці з високою посадкою.
"Настрій святковий. Очі блищать. Підфарбую губки, і до зйомок Нового року готова ...", - підписала кадр Ярослава.
Нагадаємо, дружина DZIDZIO розкріпачилася перед спекотними красенями, чоловік точно не схвалить: "у мене є ціла ніч...".
Як повідомляла Politeka, щасливий DZIDZIO похвалився своєю новою "красунею", фото.
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