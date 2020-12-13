Супруга певца DZIDZIO, Ярослава, вскружила голову пикантным образом

Недавно девушка дебютировала как певица под псевдонимом SLAVIA и активно делится своими успехами в Сети. Как передает Politeka.net, начинающая артистка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, показав себя в сценическом образе.

Счастливая Ярослава позировала в окружении четырех парней в костюмах и шляпах. Звезда прямо расцвела, нарядившись в красное платье выше колен с рукавами-шлейфами и туфли на шпильке такого же сочного оттенка.

Брюнетка распустила волосы, кокетливо расставив ручки и одарив зрителя голливудской улыбкой.

"Новогодняя ночь на канале «Украина». 🎉Премьера 31 декабря в 20:00🎉", - подписала фото Ярослава.



За считанные часы пользователи успели поставить сотни "лайков", в том числе и одна из коллег звезды, которая занималась ее танцевальным номером.

"🌹❤️Спасибо за постановку хореографии за такое короткое время 🙏🏼🔥🚀", - поблагодарила ее Ярослава и получила в ответ: "Все взаимно! мы это сделали! И все благодаря твоей Вере и Упорству💕💕💕".

Ранее мы сообщали, SLAVIA впечатлила неуемной энергией, с которой отдалась работе. В частности, певица активно участвует в новогодних шоу. На одном из фото, опубликованных в Инстаграм, девушка показала себя в голубой блузке с разноцветным рисунком и стильной юбке с высокой посадкой.

«Настроение праздничное. Глаза блестят. Подкрашу губки, и к съемкам Нового года готова ...», - подписала кадр Ярослава.

Напомним, жена DZIDZIO раскрепостилась перед знойными красавцами, муж точно не одобрит: "У меня есть целая ночь...".

Как сообщала Politeka, счастливый DZIDZIO похвастался своей новой "красавицей", фото.

Также Politeka писала, что DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ и нарвался на критику: «Почему допустил…».