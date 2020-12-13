Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вже активно готується до Нового року, чим з радістю ділиться зі своїми фоловерами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Волочкової у соцмережі.

Так, балерина запостила у своєму акаунті фото, на якому вона позує біля великої новорічної ялинки, яка вже прикрашає її оселю. Вона також похвалилася, що висота ялинки - чотири метри.

"А ви нарядили ялинку? У нас вдома велика. 4 метри. Прикрасити її нам допомогли Оксаночки. І камін мармуровий теж. Я завжди захоплююся тими, хто вміє створювати красу. Ці добрі Оксани прикрашали і створювали фотозони в день моєї прем'єри в жовтні", - написала Волочкова.

На фото можна побачити величезне новорічне дерево, прикрашене іграшками переважно білого і золотого кольорів. Під ялинкою вже лежать новорічні подарунки, а поряд позує Волочкова у спортивному рожевому костюмі та пляжних капцях. Також можна помітити, що на балерині немає ліфчика.

Раніше повідомлялось, що Волочкова пішла в спортзал і продемонструвала свою розтяжку, але при цьому забула надіти бюстгальтер. Щоб не нарватися на шквал критики на свою адресу, Волочкова заздалегідь закрила можливість коментувати побачене.

Нагадаємо, що безпардонна Волочкова розтягнулася в шпагаті і показала, що з нею стало після відпустки.

А ще Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" познущалася над Волочковою.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова в шаленому ультра-міні ледь не засвітила зайве, схрестивши ноги.