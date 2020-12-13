Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова уже активно готовится к Новому году, чем с радостью делится со своими фолловерами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Волочковой в соцсети.

Так, балерина запостила в своем аккаунте фото, на котором она позирует возле большой новогодней елки, которая уже украшает ее дом. Она также похвасталась, что высота елки - четыре метра.

"А вы нарядили елку? У нас дома большая. 4 метра. Украсить ее нам помогли Оксаночки. И камин мраморный тоже. Я всегда восхищаюсь теми, кто умеет создавать красоту. Эти добрые Оксаны украшали и создавали фотозоны в день моей премьеры в октябре", - написала Волочкова.

На фото можно увидеть огромное новогоднее дерево, украшенное игрушками преимущественно белого и золотого цветов. Под елкой уже лежат новогодние подарки, а рядом позирует Волочкова в спортивном розовом костюме и пляжных тапочках. Также можно заметить, что на балерине нет лифчика.

Ранее сообщалось, что Волочкова пошла в спортзал и продемонстрировала свою растяжку, но при этом забыла надеть бюстгальтер. Чтобы не нарваться на шквал критики в свой адрес, Волочкова заранее закрыла возможность комментировать увиденное.

Напомним, что беспардонная Волочкова растянулась в шпагате и показала, что с ней стало после отпуска.

А еще Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поиздевалась над Волочковой.

Также Politeka сообщала, что Волочкова в безумном ультра-мини едва не засветила лишнее, скрестив ноги.