Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала себе топлес і розповіла про свободу

Не так давно знаменитість літала відпочивати на Мальдіви і тепер не може перестати постити фото з відпустки в своєму Instagram. Як повідомляє Politeka.net, балерина поділилася черговим провокаційним знімком, засвітивши зайве.

Так, на фото Волочкова показала, як прогулюється по пляжу. При цьому, вона вирішила не обтяжувати себе зайвим одягом і вийшла в одних трусиках-бікіні, залишившись топлес. На знімку вона позує спиною до камери, високо піднявши руку.

"Це така радість прокидатися не по будильнику, а тоді, коли хочеться. І взагалі розпоряджатися своїм часом за бажанням-це свобода", - написала знаменитість.

У мережі тут же звернули увагу на це фото і знайшли інший кадр з Волочковою в тому ж купальнику. Примітно, що на ньому фігура балерини виглядає далеко не так виграшно, як на її фото. Особливо це помітно дивлячись на талію зірки.

"Свобода бути різнокаліберною", - йдеться у підписі до публікації.

Коментатори бурхливо обговорюють такі розбіжності на фото.

"На цій фігурі! Що хоче, то з нею і робить", "та вже, як то кажуть, відчуйте різницю", "Колченога, вся горбата, шишки виросли.. Драстя в хату вам", - пишуть люди.

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