Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала себя топлес и рассказала о свободе

Не так давно знаменитость летала отдыхать на Мальдивы и теперь не может перестать постить фото из отпуска в своем Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, балерина поделилась очередным провокационным снимком, засветив лишнее.

Так, на фото Волочкова показала, как прогуливается по пляжу. При этом, она решила не утруждать себя лишней одеждой и вышла в одних трусиках-бикини, оставшись топлес. На снимке она позирует спиной к камере, высоко подняв руку.

«Это такая радость просыпаться не по будильнику, а тогда, когда хочется. И вообще распоряжаться своим временем по желанию-это свобода», - написала знаменитость.

В сети тут же обратили внимание на это фото и нашли другой кадр с Волочковой в том же купальнике. Примечательно, что на нем фигура балерины выглядит далеко не так выигрышно, как на ее фото. Особенно это заметно глядя на талию звезды.

«Свобода быть разнокалиберной», - говорится в подписи к публикации.

Комментаторы бурно обсуждают такие расхождения на фото.

«Наськина фигура! Что хочет, то с ней и делает», «Да уж, как говорится, почувствуйте разницу», «Колченогая, вся горбатая, шишки выросли.. Драстя в хату вам», - пишут люди.

Напомним, хвастливая Волочкова показалась без лифчика возле новогодней елки: "У нас дома большая...".

Как сообщала Politeka, распутная Волочкова без лифчика уселась на шпагат в спортзале и сняла все на видео: кадры не для слабаков.

Также Politeka писала, что покрасневшая Волочкова осрамилась на виду у всех, язык заплетается: «Если вам нужны…».