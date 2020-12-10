Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова осрамилась выходкой во время отдыха с друзьями
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
«Спасибо, что в моей жизни есть друзья! 🙏 Юля и Дима», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах видно покрасневшую Волочкову, у которой буквально заплетается язык. Несмотря на это, звезда нахваливает своих друзей на весь интернет.
Новая жена Владимира Остапчука преподала украинкам урок в стиле Фреймут: "Признак бедняков..."
Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво после крика отчаяния оказался на больничной койке: "Спирт?"
Трагически оборвалась жизнь известной актрисы, мир кино понес огромную потерю: "Ее будут любить вечно"
Кучерявая Лорак обтянула себя кожей, удивив неестественной фигурой: "Бедро будто отдельно..."
«…если вам нужны заборы, ворота, что еще вы можете делать? Все вы можете. Лестницы. Но главное не это. Вы посмотрите, что они мне привезли…» - рассказывает она.
Обратим внимание, что после этих слов Волочкова хвастается привезенными живыми раками. А вот комментарии балерина решила оставить закрытыми. Люли обвиняют звезду в двуличии, из-за чего на балерину раз за разом валятся волны хейта.
До этого мы рассказывали, что известная балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о 20-летнем видео
На фото Волочкова сидит в балетной пачке и пуантах. Волосы у Анастасии были зачесаны назад, а образ балерина дополнила украшениями. Звезда сидела на полу и хвасталась худыми ногами, которые остались ничем не прикрыты.
Напомним, беспардонная Волочкова растянулась в шпагате и показала, что с ней стало после отпуска
А еще Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» поиздевалась над Волочковой
Также Politeka сообщала, что Волочкова в безумном ультра-мини едва не засветила лишнее, скрестив ноги