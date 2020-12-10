Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова осрамилась выходкой во время отдыха с друзьями

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Спасибо, что в моей жизни есть друзья! 🙏 Юля и Дима», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно покрасневшую Волочкову, у которой буквально заплетается язык. Несмотря на это, звезда нахваливает своих друзей на весь интернет.

«…если вам нужны заборы, ворота, что еще вы можете делать? Все вы можете. Лестницы. Но главное не это. Вы посмотрите, что они мне привезли…» - рассказывает она.

Обратим внимание, что после этих слов Волочкова хвастается привезенными живыми раками. А вот комментарии балерина решила оставить закрытыми. Люли обвиняют звезду в двуличии, из-за чего на балерину раз за разом валятся волны хейта.

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На фото Волочкова сидит в балетной пачке и пуантах. Волосы у Анастасии были зачесаны назад, а образ балерина дополнила украшениями. Звезда сидела на полу и хвасталась худыми ногами, которые остались ничем не прикрыты.

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