Ксенія Мішина відверто висловилася про своє рішення на минулому ефірі проекту "Холостячка", яке викликало бурхливі суперечки серед шанувальників шоу

Як відомо, у восьмому ефірі шоу красуня прийняла рішення про виключення з числа претендентів на своє серце Андрія Рибака. Як повідомляє Politeka.net, дівчина відверто висловилася про мотиви цього вчинку в своєму Instagram.

"Багато пишуть, що я зробила помилку. Але що таке помилка? Помилка - це коли щось йде не так, але серце не може помилятися. У п'ятницю я прийняла таке рішення лише тому, що добре зрозуміла, що відчуваю, а точніше сказати чого не відчуваю", - заявила Мішина.

Вона зазначила, що у неї була можливість перевірити, які принципи і емоції для неї важливі насправді, і на основі цього вона і зробила свій вибір.

"Я залишаю за собою право вибирати, як ставитися до тих чи інших подій в житті, інакше, з кого питати?", - підсумувала красуня.

Вона також поділилася новим фото, на якому позує в чорному брючному костюмі з піджаком на голе тіло. Головною родзинкою образу стала велика прикраса, спокусливо звисає на декольте Ксенії.

У коментарях до посту українці продовжили обговорювати її рішення.

"Все одно Андрій був би для тебе найкращим варіантом", "все правильно написано потрібно жити, і відчувати серцем", "якщо чесно то жодного з решти чоловіків я не бачу поруч з вами хоча б вам удачі вам", - пишуть люди.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина назвала двох претендентів на її серце: хто залишив шоу за крок від визнання.

Як повідомляла Politeka, фаворит "Холостячки" Мішиної зважився на одкровення перед фіналом.

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