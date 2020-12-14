Курс валют в Україні 14 грудня здивує новими цифрами, адже долар чекає рекордне падіння за останні місяці

Нацбанк України представив офіційний курс валют на понеділок, 14 грудня.

За даними регулятора, долар чекає падіння на 11 копійок. Таким чином, курс складе 27,9 гривень за 1 долар. Це перший раз за останні три місяці, коли курс долара опускається нижче 28 гривень. Востаннє такі цифри спостерігалися ще 14 вересня.

У свою чергу, курс євро складе 33,89 гривень. Ця цифра впала на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Експерти відзначають, що на початку тижня гривню чекає невелике зростання, проте пізніше курс валют повернеться до колишніх показників. Про це пише UBR.ua з посиланням на головного економіста департаменту казначейства Кредитвест банку Юрія Каребіна.

"Ближче до кінця тижня ймовірне коригування курсу. Настає високий сезон ПДВ-відшкодувань, який знижуватиме потребу експортерів у гривні", - розповів експерт.

У той же час, він зазначив, що на тлі курсу, що знижується, українці почнуть активніше продавати валюту, особливо на тлі підготовки до свят.

"За нашими прогнозами, торги на міжбанку наступного тижня будуть проходити в діапазоні 27,80 - 28,1 грн/$", - розповів Каребін.

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