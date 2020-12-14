Курс валют в Украине 14 декабря удивит новыми цифрами, ведь доллар ждет рекордное падение за последние месяцы

Нацбанк Украины представил официальный курс валют на понедельник, 14 декабря.

По данным регулятора, доллар ждет падение на 11 копеек. Таким образом, курс составит 27,9 гривен за 1 доллар. Это первый раз за последние три месяца, когда курс доллара опускается ниже 28 гривен. В последний раз такие цифры наблюдались еще 14 сентября.

В свою очередь, курс евро составит 33,89 гривен. Эта цифра упала на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Эксперты отмечают, что в начале недели гривну ждет небольшой рост, однако позже курс валют вернется к прежним показателям. Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на главного экономиста департамента казначейства Кредитвест банка Юрия Каребина.

«Ближе к концу недели вероятна корректировка курса. Наступает высокий сезон НДС-возмещений, который будет снижать потребность экспортеров в гривне», - рассказал эксперт.

В то же время, он отметил, что на фоне снижающегося курса украинцы начнут активнее продавать валюту, особенно на фоне подготовки в праздникам.

«По нашим прогнозам, торги на межбанке на следующей неделе будут проходить в диапазоне 27,80-28,1 грн/$», - рассказал Каребин.

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