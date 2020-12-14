Погодні умови в Україні 14 грудня продовжать погіршуватися, а ситуація на дорогах стане ще небезпечнішою
Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, в понеділок, 14 грудня, температура в Україні буде в середньому плюсовою.
Так, у західних областях вночі термометри покажуть від -1 до +1, а вдень – від 0 до +4. На півночі вночі також очікується -1...+ 1, а вдень повітря прогріється до +1.
У центрі і на Сході потеплішає до +4 градусів вдень і -1 вночі. Також в цих областях очікуються опади-дощ з мокрим снігом.
У південних областях буде найтепліше-ніч від +2 до +6, а вдень – до + 11 градусів.
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У Києві вночі температура опуститься до -1, проте вдень повітря прогріється до +1. У столиці також очікуються опади.
Крім того, синоптики попередили про погіршення ситуації на дорогах. Так, по всі території країни, крім південно-східної частини, очікується мокрий сніг, ожеледь, а також місцями туман. Водіїв і пішоходів закликають бути обережними.
Нагадаємо, що раніше синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик розповів, що попередня зима була швидше аномально теплою, тому в 2021 році варто чекати більш низьких температур.
За словами Білика, зазвичай найхолодніші дні зими випадають на кінець січня-початок лютого.
"Щодо цієї зими неможливо дати точний прогноз, але 20 лютого 2021 року, можливо буде найнижча температура...", - зазначив синоптик.
Нагадаємо, аномальні холоди і снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом: «найнижча температура буде...».
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