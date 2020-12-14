Погодные условия в Украине 14 декабря продолжат ухудшаться, а ситуация на дорогах станет еще опаснее

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в понедельник, 14 декабря, температура в Украине будет в среднем плюсовой.

Так, в западных областях ночью термометры покажут от -1 до +1, а днем – от 0 до +4. На Севере ночью также ожидается -1...+1, а днем воздух прогреется до +1.

В Центре и на Востоке потеплеет до +4 градусов днем и -1 ночью. Также в этих областях ожидаются осадки – дождь с мокрым снегом.

В южных областях будет теплее всего – ночь от +2 до +6, а днем – до +11 градусов.

В Киеве ночью температура опустится до -1, однако днем воздух прогреется до +1. В столице также ожидаются осадки.

Кроме того, синоптики предупредили об ухудшении ситуации на дорогах. Так, по все территории страны, кроме юго-восточной части, ожидается мокрый снег, гололед, а также местами туман. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Напомним, что ранее синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что предыдущая зима была скорее аномально теплой, поэтому в 2021 году стоит ждать более низких температур.

По словам Билыка, обычно самые холодные дни зимы выпадают на конец января – начало февраля.

«В отношении этой зимы невозможно дать точный прогноз, но 20 февраля 2021 года, возможно будет самая низкая температура…», - отметил синоптик.

Напомним, аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом: «Самая низкая температура будет…».

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