Українська співачка, переможниця "Євробачення" Джамала поділилася кадрами з відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото, зроблених на морі. Красуня позувала зі своїм старшим сином. Вона була одягнена в чорний купальник. Волосся Джа, прикрашені маленькими косичками, було мокрим.
"Друзі, сподіваюся, не набридла вам своїми зимово-літніми фото. Просто дуже хочеться поділитися з вами цим теплом, цим сонцем. Безмежно вдячна долі за можливість опинитися в таку холодну пору в теплому краю. Я з теплолюбних, ви ж знаєте", зазначила співачка.
За її словами, вона намагається цінувати кожну мить, проведену на відпочинку. Зараз вона проводить багато часу з дітьми і рідними, але справ, з кожним днем, стає все більше.
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Пост Джамали за короткий час оцінили більше двох тисяч людей. Не пройшла повз і залишила лайк під фото, українська співачка Юлія Саніна, яка зараз теж насолоджується відпочинком в теплих краях. У коментарях Джамалі залишили масу приємних слів.
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"Ви така світла. Спасибі за позитив», «які ви Класні», «Супер», «ви Класні, люблю дивитися ваші сторіс», «Спасибі вам за все», «Дідусь просто вогонь», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що щаслива Джамала показала, як їй пощастило з сім'єю, зворушливі кадри: «які ви чудові».
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