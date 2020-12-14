Зйомки сліпих прослуховувань одинадцятого сезону музичного шоу "Голос країни" вже почалися, проте продюсери шоу розганяють інтригу по максимуму

Хто ж займе суддівські крісла, поки тримається в таємниці. При цьому на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували фрагмент аудіозапису голосу одного з суддів, і запропонували вгадати хто ж це. Все ускладнюється тим, що голос змінений.

Користувачі Мережі активно включилися і озвучили найнесподіваніші варіанти: Євген, Кошовий, Юлія Саніна, Борис Апрель, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Філіп Кіркоров, Наталія Могилевська, Олег Винник, Леся Нікітюк, Maryv і навіть прима-балерина Катерина Кухар. Хтось навіть припустив, що це Катя Кухар - прима-балерина, яка була суддею на "Танцях з зірками".

При цьому більшість вважає, що це голос Тіни Кароль.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що новий сезон "Голосу країни" буде відрізнятися від попередніх.

«Цього року зміниться звична для всіх сцена, за лаштунками з'явиться справжній робот. До того ж, через карантин, група підтримки учасників перебуватиме по той бік камер, вболіваючи за своїх близьких онлайн. Це буде дійсно особливий сезон", - розповів продюсер шоу Володимир Завадюк.

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