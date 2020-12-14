Съемки слепых прослушиваний одиннадцатого сезона музыкального шоу «Голос країни» уже начались, однако продюсеры шоу разгоняют интригу по максимуму

Кто же займет судейские кресла, пока держится в тайне. При этом на официальной странице проекта в Инстаграм опубликовали фрагмент аудиозаписи голоса одного из судей, и предложили угадать кто же это. Все усложняется тем, что голос изменен.

Пользователи Сети активно включились и озвучили самые неожиданные варианты: Евгений, Кошевой, Юлия Санина, Борис Апрель, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Филипп Киркоров, Наталья Могилевская, Олег Винник, Леся Никитюк, Maryv и даже прима-балерина Екатерина Кухар. При этом большинство считает, что это голос Тины Кароль.

Отметим, ранее сообщалось, что новый сезон «Голоса країни» будет отличаться от предыдущих.

«В этом году изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот. К тому же, через карантин, группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Это будет действительно особый сезон», — рассказал продюсер шоу Владимир Завадюк.

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