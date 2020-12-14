Съемки слепых прослушиваний одиннадцатого сезона музыкального шоу «Голос країни» уже начались, однако продюсеры шоу разгоняют интригу по максимуму

Кто же займет судейские кресла, пока держится в тайне. При этом на официальной странице проекта в Инстаграм опубликовали фрагмент аудиозаписи голоса одного из судей, и предложили угадать кто же это. Все усложняется тем, что голос изменен.

Пользователи Сети активно включились и озвучили самые неожиданные варианты: Евгений, Кошевой, Юлия Санина, Борис Апрель, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Филипп Киркоров, Наталья Могилевская, Олег Винник, Леся Никитюк, Maryv и даже прима-балерина Екатерина Кухар. При этом большинство считает, что это голос Тины Кароль.

Отметим, ранее сообщалось, что новый сезон «Голоса країни» будет отличаться от предыдущих.

Популярные статьи сейчас

Счастливая Полякова показала свои шалости в бане, домашние кадры попали в сеть: "все же видно"

Эффектная блондинка из «Квартал 95» влюбила в себя видом в белом кружеве: «Сумасшедший бриллиант»

Унизивший Пугачеву и Ротару судья "Х-Фактор" Соседов признался, как выживает в Москве: "Мы живем с мамой..."

В Сеть попало видео с женой-красоткой Олега Винника, как выглядит несравненная Таюне: "До слез..."
Показать еще

«В этом году изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот. К тому же, через карантин, группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Это будет действительно особый сезон», — рассказал продюсер шоу Владимир Завадюк.

голос країни 10, голос страны 10, 2020

Напомним, Осадчая завернула бюст в объемные рюши, впечатлив видом на съемках "Голос країни": "Многим звездам надо бы..."

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала вершину нежности на пуантах: топ образов красотки-балерины.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" пококетничала в пижаме под елкой, мужу можно позавидовать: "Так хочется откусить и..."