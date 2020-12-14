Съемки слепых прослушиваний одиннадцатого сезона музыкального шоу «Голос країни» уже начались, однако продюсеры шоу разгоняют интригу по максимуму
Кто же займет судейские кресла, пока держится в тайне. При этом на официальной странице проекта в Инстаграм опубликовали фрагмент аудиозаписи голоса одного из судей, и предложили угадать кто же это. Все усложняется тем, что голос изменен.
Пользователи Сети активно включились и озвучили самые неожиданные варианты: Евгений, Кошевой, Юлия Санина, Борис Апрель, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Филипп Киркоров, Наталья Могилевская, Олег Винник, Леся Никитюк, Maryv и даже прима-балерина Екатерина Кухар. При этом большинство считает, что это голос Тины Кароль.
Отметим, ранее сообщалось, что новый сезон «Голоса країни» будет отличаться от предыдущих.
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«В этом году изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот. К тому же, через карантин, группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Это будет действительно особый сезон», — рассказал продюсер шоу Владимир Завадюк.
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