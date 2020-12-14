Фронтвумен рок-групи The Hardkiss і фіналістка танцювального шоу Юлія Саніна поділилася цікавими фактами з життя
Як повідомляє Politeka.net, після закінчення шоу "Танці з зірками", в якому Юлія дійшла до фіналу, артистка вирушила на відпочинок. Саніна відклала всі справи і повністю занурилася в релакс з сім'єю.
Щоб не пропадати з соцмереж співачка затіяла цікаву гру з фанами. Шанувальники повинні були писати їй завдання, а вона публікувати фото.
"Вагітна, але про це ніхто не знає", - озвучив завдання один з шанувальників.
Юна дочка Кравець з "Квартал 95" ошелешила виглядом не за віком з новою зачіскою: "Маша, ну тобі ж не 30"
Щаслива Полякова показала свої витівки у лазні, домашні кадри потрапили в мережу: "все ж видно"
Ефектна блондинка з "Квартал 95" закохала в себе видом в білому мереживі: "Божевільний діамант"
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
Саніна опублікувала фотографію зі зйомок, на якій вона постала в неймовірно красивій квітчастій сукні в оточенні не менш красивих дівчат. На голові у співачки красувалися троянди. Її наряд був схожий на зухвалий мексиканський стиль. Судячи з завдання, на цих зйомках Юлія вже була вагітна, але приховувала це від оточуючих.
Як відомо, Юлія одружена з Валерієм Бебком, разом з яким заснувала групу The Hardkiss. Довгий час пара приховувала свої стосунки. П'ять років тому у них народився син Даня.
До речі, у себе в Instagram Юлія опублікувала фото з першого дня народження свого сина. На знімку у Юлії було руде волосся і вельми коротка стрижка.
Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" вразила розвагами в купальнику, навіть Кухар оцінила: Райські фото.
Як повідомляла Politeka, Саніній в міцних обіймах чоловіка пригадали Кароль:"зараз би до Тіни, а не ось це все".
Також Politeka писала, що Саніна не стримала емоцій і жорстко пройшлася по колегах: «виступати в Росії і говорити...».