Фронтвумен рок-групи The Hardkiss і фіналістка танцювального шоу Юлія Саніна поділилася цікавими фактами з життя

Як повідомляє Politeka.net, після закінчення шоу "Танці з зірками", в якому Юлія дійшла до фіналу, артистка вирушила на відпочинок. Саніна відклала всі справи і повністю занурилася в релакс з сім'єю.

Щоб не пропадати з соцмереж співачка затіяла цікаву гру з фанами. Шанувальники повинні були писати їй завдання, а вона публікувати фото.

"Вагітна, але про це ніхто не знає", - озвучив завдання один з шанувальників.

Саніна опублікувала фотографію зі зйомок, на якій вона постала в неймовірно красивій квітчастій сукні в оточенні не менш красивих дівчат. На голові у співачки красувалися троянди. Її наряд був схожий на зухвалий мексиканський стиль. Судячи з завдання, на цих зйомках Юлія вже була вагітна, але приховувала це від оточуючих.

Як відомо, Юлія одружена з Валерієм Бебком, разом з яким заснувала групу The Hardkiss. Довгий час пара приховувала свої стосунки. П'ять років тому у них народився син Даня.

До речі, у себе в Instagram Юлія опублікувала фото з першого дня народження свого сина. На знімку у Юлії було руде волосся і вельми коротка стрижка.

Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" вразила розвагами в купальнику, навіть Кухар оцінила: Райські фото.

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