Один з двох претендентів на серце "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав фото з юною красунею

13 грудня, у Еліни Еллерт-дочки учасника шоу, день народження. І Олександр привітав дочку на своїй сторінці в «Інстаграмі».

"З днем народження, моя Еліна Еллерт. Люблю несамовито💚», - супроводив він підписом зворушливий знімок.

Відзначимо, дівчинка дуже схожа на свого батька.

Сам Олександр Еллерт раніше зізнавався, що далекий від ідеального батька.

"Більше б часу проводив. Поміняв би свою присутність поруч з дитиною. У якийсь період мене було дуже мало в житті Елі. Я неідеальний тато і у мене був зовсім не ідеальний прояв батьківства», - відповів Він питання про те, що хотів би поміняти в своїх відносинах з дочкою.

Нагадаємо, в одному з випусків Олександр Еллерт вирішив познайомити Мішину зі своєю донькою, а Ксенія привела на побачення свого сина Платона. Пара з дітьми повправлялися у виготовленні цукерок. Олександр зізнався, що розлучився з матір'ю дочки, коли їй був всього один рік. Він вже встиг побувати в шлюбі двічі.

У фінал шоу пройшли Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко.

Нагадавши, "холостячка" Мішина назвала двох претендентів на її серце: хто залишив шоу за крок від визнання.

Як повідомляла Politeka, фаворит "Холостячки" Мішиної зважився на одкровення перед фіналом.

Також Politeka писала, що "холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли.