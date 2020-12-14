Російський естрадний співак Філіп Кіркоров розлучився з жінкою, яка жила з ним більше 30 років

Як стало відомо, артист оновлює колектив, тому розпрощався зі своєю беззмінною домробітницею Люсею (Людмилою Дородновою). Про це жінка розповіла на шоу "Зірки зійшлися", пише «Експрес газета».

Відомо, що Люся працювала у Кіркорова близько 30 років. Вона допомагала по господарству Філіпу і Аллі Пугачовій, але після розставання пари залишилася з Кіркоровим.

Зараз жінка живе у своїй однокімнатній квартирі на південному сході Москви. Її хотіли відправити на пенсію ще три роки тому, але остаточне рішення було прийнято після того, як у жінки погіршилося здоров'я. Вона розповіла, що в житті Філіпа зараз великі зміни. Людмила не виключає, що міг Філіп і образитися на неї, адже вона не боялася сказати йому, що думає. Та й сам співак визнавав, що Люся не боїться йому висловлювати все в обличчя.

"Він шукає нову домробітницю, яка буде молоденька, поживішою. Може, хтось чогось йому нашептав про мене. Не знаю", - зізналася пенсіонерка, додавши, що любить Філіпа як дитину.

Людмила підсумувала, що не ображається на артиста, але сумує за колишнім життям.

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