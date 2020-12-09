Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров поділився зворушливим відео зі своєю новою музою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram поп-король російської естради опублікував відео, на якому вітає з днем народження відому телеведучу, екс-напарницю Сергія Притули за проектом "Хто зверху?" Катерину Варнаву.

"Тільки красиві залицяння можуть перерости в пристрасні #романи, як у нас з Катею! @kativarnava, моя спокусниця, моя викрадачка серця, моя муза! З днем народження! А чим закінчиться наш яскравий роман залишимо в секреті... Але це буде феєричний проект!",- зазначив Кіркоров, додавши, що вранці 9 грудня вітав Варнаву.

У коментарях думки щодо відносин зірок розділилися. Одні похвалили дует, а інші визнали, що Філіп піариться за рахунок молодих відомих артистів.

"Кліп "романи" звичайно ж вийшов черговим шедевром. Ви просто запальничка", " дуже красиві! Втім як і завжди!", "Знову для хайпа», «Філіп ти найкращий", "паразитує на молодих...сам вже не цікавий", - пишуть користувачі Мережі.

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