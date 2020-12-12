Російський співак Філіп Кіркоров заінтригував шанувальників новим знімком

Як передає Politeka.net, відповідний пост з'явився на Instagram-сторінці артиста.



"Приготував для вас Королівський гамбіт. Цю партію ми розіграємо скоро разом...Ставлю таймер зворотного відліку", - загадково повідомив співак у підписі до посту.

На опублікованому знімку Кіркоров лежав шкіряному дивані і дивився в телефон.



Кадр не залишив без уваги і співачку Ольгу Бузову, яка оцінила його лайком.

Шанувальники Бедросовича так і не змогли зрозуміти, що мав на увазі співак, але як завжди захопилися своїм улюбленцем.

"Цікаво!... Чекаю!", "Дуже цікаво дізнатися, що ви приготували. Чекаємо з нетерпінням!", "Філіп, ви еліксир молодості п'єте? Бачила в живу вас, чарівний чоловік", "В очікуванні дива!", "Та дива полювання всім... нехай пощастить тому кому це дуже потрібно", " Філіп, ви, як завжди, нас інтригуєте. Вже не терпиться дізнатися, що ви приготували!", "Чекаємо з нетерпінням ваш королівський подарунок", - писали під постом співака.

Нагадаємо, сяючий Кіркоров поруч з Орбакайте і Басковим розповів про містичне пророцтво.

Як повідомляла Politeka, розфуфирений Кіркоров здався на публіці з коханцем Бузової і заговорив про кумівство.

Також Politeka писала, що 73-річна Ротару після тривалої паузи вийшла на сцену і викликала справжній фурор: "їй немає рівних".



