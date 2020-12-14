Российский эстрадный певец Филипп Киркоров расстался с женщиной, которая жила с ним более 30 лет

Как стало известно, артист обновляет коллектив, поэтому распрощался со своей бессменной домработницей Люсей (Людмилой Дородновой). Об этом женщина рассказала на шоу «Звезды сошлись», пишет «Экспресс газета».

Известно, что Люся работала у Киркорова около 30 лет. Она помогала по хозяйству Филиппу и Алле Пугачевой, но после расставания пары осталась с Киркоровым.

Сейчас женщина живет в своей однокомнатной квартире на юго-востоке Москвы. Ее хотели отправить на пенсию еще три года назад, но окончательное решение было принято после того, как у женщины ухудшилось здоровье. Она рассказала, что в жизни Филиппа сейчас большие перемены. Людмила не исключает, что мог Филипп и обидеться на нее, ведь она не боялась сказать ему, что думает. Да и сам певец признавал, что Люся не боится ему высказывать все в лицо.

«Он ищет новую домработницу, которая будет помоложе, поживее. Может быть, кто-то чего-то ему нашептал про меня. Не знаю», - призналась пенсионерка, добавив, что любит Филиппа как ребенка.

Людмила подытожила, что не обижается на артиста, но скучает по прежней жизни.

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